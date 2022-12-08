В Кремле ответили на вопрос о принятии в состав России каких-либо новых территорий

О принятии в состав России каких-то новых территорий в ходе специальной военной операции речь не идёт. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в четверг, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российской стороне и без того предстоит много работы по освобождению оккупированных Киевом земель.

"Об этом речь не идёт. По крайней мере, никаких заявлений на этот счёт не было. Но всё равно предстоит много работы по освобождению территорий", — заявил представитель Кремля.