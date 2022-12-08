В Кремле ответили на вопрос о принятии в состав России каких-либо новых территорий
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что о принятии в состав России новых территорий в ходе СВО речь не идёт
О принятии в состав России каких-то новых территорий в ходе специальной военной операции речь не идёт. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в четверг, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российской стороне и без того предстоит много работы по освобождению оккупированных Киевом земель.
"Об этом речь не идёт. По крайней мере, никаких заявлений на этот счёт не было. Но всё равно предстоит много работы по освобождению территорий", — заявил представитель Кремля.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что считает нелишним возмещение Украиной ущерба, нанесённого Донбассу. По его словам, действия киевского режима должны получить свою оценку.
unsplash.com / Egor Filin