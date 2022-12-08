Тренер назвала 5 причин, которые заставят вас заняться спортом уже сейчас

Практически каждый хоть раз в жизни собирался пойти в тренажёрный зал. Но, как правило, поход в фитнес-центр всегда откладывается, а для занятий спортом дома всегда не хватает то времени, то сил. Как рассказала Лайфу доцент кафедры физической культуры ГУУ Андрианова Раиса, есть топ-5 причин, чтобы начать тренироваться уже сейчас.

1. Занятия спортом помогают побороть усталость Фото © Unsplash

По словам собеседницы Лайфа, спорт поможет побороть усталость. Давно доказано, что для людей интеллектуального труда, ведущих сидячий образ жизни, гораздо больше пользы принесёт активный отдых, который сопряжён с физической активностью, нежели пассивный. После длительного рабочего дня в офисе или шести пар занятий в университете кросс в лёгком темпе или часовое занятие в фитнес-зале придаст энергии и позитива, пояснила доцент.

2. Тренировки помогут вам на пути к успеху Фото © Unsplash

Если вы хотите стать успешным человеком, то тренировки отлично в этом помогут. По словам Андриановой, большинство передовых стран мира активно пропагандируют здоровый образ жизни, а крупные международные компании организуют для сотрудников фитнес-тренировки на рабочем месте. Топ-менеджеры своим примером демонстрируют, что физическая активность — залог высокой эффективности на работе, поэтому систематические занятия спортом будут плюсом к портфолио.

3. Если вы начнёте заниматься спортом — скучать не придётся Фото © Unsplash

"Современная индустрия спорта предлагает удивительное разнообразие досуга, а сами занятия давно перестали быть однообразными. Начиная от интересных локаций для спорта, заканчивая оборудованием. TRX, фитнес-ролик, босу, фитнес-резинки… Выбирайте то, что по вкусу. Скучать точно не придётся", — сказала тренер.

4. Спорт — отличная возможность самовыражаться Фото © Unsplash

Занятия спортом, безусловно, помогут самовыражаться. Например, в Олимпийские игры постоянно включают новые виды спорта: скейтбординг, сноуборд-кросс, сёрфинг, стритбол. Через спорт также можно выразить свою приверженность к субкультуре, убеждена собеседница Лайфа. По её словам, многие разновидности спорта прямиком с улиц вышли на крупнейшие спортивные арены и теперь любимое хобби может помочь стать профессионалом.

5. Спорт поможет расширить круг общения Фото © Unsplash

"Безусловно, спорт подразумевает общение. Общение с тренером, с партнёрами по команде, соперниками, с такими же занимающимися, как вы сами. Если вы так или иначе причастны к спорту, вы всегда найдёте тему для разговора", — заключила Андрианова.