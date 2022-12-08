"Конкретная заявка на трибунал": В МИД РФ оценили признание Меркель о Минских соглашениях
Захарова: Признание Меркель о Минских соглашениях является заявкой на трибунал
Недавнее признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинной роли Минских соглашений может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А вот это (признание. — Прим. Лайфа) — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своём интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что всё, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту", — сказала дипломат.
Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe