"Конкретная заявка на трибунал": В МИД РФ оценили признание Меркель о Минских соглашениях

"А вот это (признание. — Прим. Лайфа) — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своём интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что всё, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту", — сказала дипломат.