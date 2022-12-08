Чудеса семян чиа, и 7 причин отказаться от уникального суперфуда

В последнее время стало популярным употреблять семена чиа, особенно любят этот продукт спортсмены, веганы и приверженцы правильного питания. Чиа считают суперфудом и во многом заслуженно, считает врач-гастроэнтеролог клиники "Медси" на Ленинской Слободе Яна Гузеева.

"Семена чиа действительно являются полезным продуктом, и что немаловажно — это доказано. В них содержится большое количество полезных веществ: витаминов группы В, С и Е — витаминный состав помогает улучшать состояние кожи, волос, укрепляет иммунитет, макроэлементов: кальций, магний, калий, селен, фосфор и железо, жирных кислот, в том числе омега-3 жирные кислоты", — рассказала эксперт в беседе с Лайфом.

Кроме того, в чиа содержатся белок и много клетчатки — она полезна для людей, страдающих закреплением стула. Что актуально, этот продукт не содержит глютен и отлично подойдёт людям, страдающим лактазной недостаточностью. Активно используют семена и для похудения: из-за их свойства впитывать воду и набухать в желудочно-кишечном тракте можно дольше ощущать сытость, добавила гастроэнтеролог.

"Семена чиа можно принимать в чистом виде, а можно добавлять в выпечку, каши, кисломолочные продукты, салаты, делать смузи и просто заливать жидкостью. В сутки достаточно 1,5–2 столовые ложки для взрослого человека. Можно принимать однократно или разделить на несколько приёмов, но не превышать дозировку", — продолжила врач.

Поскольку семена чиа очень хорошо впитывают жидкость, рекомендуется пить достаточное количество воды. Однако, несмотря на эти чудеса, от ежедневного употребления этих семян могут появиться нежелательные побочные явления, поэтому лучше делать перерывы, советует Гузеева. Она перечислила семь причин отказаться от популярного суперфуда. Среди противопоказаний — индивидуальная непереносимость, воспаления кишечника и обострения хронических заболеваний ЖКТ. При синдроме избыточного бактериального роста в тонкой кишке и дисбактериозе кишечника лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом, отметила эксперт.

"Если соблюдаете FODMAP-диету, то семена чиа принимать с осторожностью и в меньшей дозировке. Также не рекомендовано употреблять чиа при гипотонии и при употреблении антикоагулянтов", — заключила врач.