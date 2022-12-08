Штамм ковида "цербер" выявляется в РФ в единичных случаях, сообщили в Роспотребнадзоре
Глава Роспотребнадзора Попова: Подвид коронавируса "цербер" встречается в РФ единичными случаями
Штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 90% случаев у инфицированных диагностируют "омикрон" и его подвиды.
"В Российской Федерации 90% всех выявляемых сегодня случаев коронавирусной инфекции вызываются "омикроном" и его подвидом BA.4 BA5. А то, что называется "цербером", мы встречаем крайне редко, это единичные случаи", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По её словам, более заразные виды "омикрона" действительно сегодня появляются в разных частях мира, однако в России таких не выявляли. За этим процессом в Роспотребнадзоре продолжают внимательно следить.
Наибольшее опасение сегодня вызывает свиной грипп. Его фиксируют уже в 74 регионах России, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
ТАСС / Кухмарь Кирилл