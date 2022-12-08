"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 09:21

Штамм ковида "цербер" выявляется в РФ в единичных случаях, сообщили в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Попова: Подвид коронавируса "цербер" встречается в РФ единичными случаями

Штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 90% случаев у инфицированных диагностируют "омикрон" и его подвиды.

"В Российской Федерации 90% всех выявляемых сегодня случаев коронавирусной инфекции вызываются "омикроном" и его подвидом BA.4 BA5. А то, что называется "цербером", мы встречаем крайне редко, это единичные случаи", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По её словам, более заразные виды "омикрона" действительно сегодня появляются в разных частях мира, однако в России таких не выявляли. За этим процессом в Роспотребнадзоре продолжают внимательно следить.

Наибольшее опасение сегодня вызывает свиной грипп. Его фиксируют уже в 74 регионах России, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.

В Роспотребнадзоре перечислили, кого в первую очередь поражает свиной грипп

В Роспотребнадзоре перечислили, кого в первую очередь поражает свиной грипп

Обложка ©

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров