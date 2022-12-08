Штамм ковида "цербер" выявляется в РФ в единичных случаях, сообщили в Роспотребнадзоре

Штамм ковида "цербер" выявляется у заражённых в России крайне редко, речь о единичных случаях. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 90% случаев у инфицированных диагностируют "омикрон" и его подвиды.

"В Российской Федерации 90% всех выявляемых сегодня случаев коронавирусной инфекции вызываются "омикроном" и его подвидом BA.4 BA5. А то, что называется "цербером", мы встречаем крайне редко, это единичные случаи", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".