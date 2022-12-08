В Роспотребнадзоре перечислили, кого в первую очередь поражает свиной грипп

Свиной грипп, заражение которым в последние дни фиксируется во многих регионах России, в первую очередь поражает людей пожилого возраста, детей, а также граждан с ослабленным здоровьем. Об этом рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется, и для людей старшего поколения. И конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем", — пояснила Попова.

Чтобы обезопасить близких и защититься самим, необходимо сделать прививку от гриппа уже на этой неделе, "так как на следующей будет уже несвоевременно". К тому же, по словам главы Роспотребнадзора, российские вакцины защищают от вируса гриппа и тяжёлого течения болезни. Сейчас для желающих сделать укол доступны четыре эффективные вакцины, добавила Попова.