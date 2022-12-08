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8 декабря, 08:54

В Роспотребнадзоре перечислили, кого в первую очередь поражает свиной грипп

Глава Роспотребнадзора Попова: Свиной грипп в первую очередь поражает детей и пожилых

Свиной грипп, заражение которым в последние дни фиксируется во многих регионах России, в первую очередь поражает людей пожилого возраста, детей, а также граждан с ослабленным здоровьем. Об этом рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется, и для людей старшего поколения. И конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем", — пояснила Попова.

Чтобы обезопасить близких и защититься самим, необходимо сделать прививку от гриппа уже на этой неделе, "так как на следующей будет уже несвоевременно". К тому же, по словам главы Роспотребнадзора, российские вакцины защищают от вируса гриппа и тяжёлого течения болезни. Сейчас для желающих сделать укол доступны четыре эффективные вакцины, добавила Попова.

Вместе с тем Попова заявила, что в отдельных областях наблюдается напряжённая обстановка по заболеваемости гриппом, в частности и свиным. Однако она успокоила, что в целом ситуация стабильная.

Попова заявила, что грипп в этом году пришёл в Россию всерьёз

Попова заявила, что грипп в этом году пришёл в Россию всерьёз

Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Оксана Попова

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