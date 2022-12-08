Щекотка в горле оказалась тревожным признаком для больных гриппом

Першение в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии. Об этом россиян предупредила врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа, сообщает URA.ru. По словам специалиста, по этим же признакам можно выявить осложнения, возникшие при гриппе.

"При ковиде в горле не щекотало, а при гриппе начинает щекотать. Это как раз и говорит, что активируются грибковые инфекции. Болеют чаще всего люди, которые имеют грибковые тонзиллиты", — пояснила она.

Терапевт отметила, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля. По её словам, во время коронавируса горло у многих сразу становится малиновым, выдавая воспаление, а при гриппе першение чаще всего не сопровождается покраснением.