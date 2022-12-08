Щекотка в горле оказалась тревожным признаком для больных гриппом
Терапевт Лапа назвала першение в горле и кашель первыми признаками развития пневмонии на фоне гриппа
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Першение в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии. Об этом россиян предупредила врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа, сообщает URA.ru. По словам специалиста, по этим же признакам можно выявить осложнения, возникшие при гриппе.
"При ковиде в горле не щекотало, а при гриппе начинает щекотать. Это как раз и говорит, что активируются грибковые инфекции. Болеют чаще всего люди, которые имеют грибковые тонзиллиты", — пояснила она.
Терапевт отметила, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля. По её словам, во время коронавируса горло у многих сразу становится малиновым, выдавая воспаление, а при гриппе першение чаще всего не сопровождается покраснением.
"Именно это не даёт сразу верифицировать врачам, что происходит. А пневмония, это когда ещё появляется кашель, а он появляется у всех. Естественно, в этом случае сразу направляют либо на КТ, либо на рентген", — заключила Лапа.
Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.