Замглавы комитета ТПП обвинили в краже из бюджета более 385 миллионов рублей

Зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Чернин обвинён в хищении из бюджета более 385 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

"Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", — уточнил он.

Он пояснил, что обвиняемые отвечали за работу на трёх объектах в Нижегородской области. По данным следствия, Чернин, Меркулов и Сучков подготовили с подконтрольным им "Газэнергопроектом" смету, где указали завышенные цены на материалы. Затем документы были представлены на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", которое являлось заказчиком работ.