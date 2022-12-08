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8 декабря, 08:42

Замглавы комитета ТПП обвинили в краже из бюджета более 385 миллионов рублей

СК РФ обвинил зампреда ТПП Чернина в хищении из бюджета более 385 миллионов рублей

<p>Зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Чернин. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Чернин. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергей Чернин обвинён в хищении из бюджета более 385 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

"Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", уточнил он.

Он пояснил, что обвиняемые отвечали за работу на трёх объектах в Нижегородской области. По данным следствия, Чернин, Меркулов и Сучков подготовили с подконтрольным им "Газэнергопроектом" смету, где указали завышенные цены на материалы. Затем документы были представлены на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", которое являлось заказчиком работ.

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Напомним, Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере ещё в начале ноября. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Под стражей обвиняемый пробудет до 10 января 2023 года.

Татьяна Миссуми

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