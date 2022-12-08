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8 декабря, 08:30

Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

Шольц заявил о готовности обсуждения с Москвой темы контроля над вооружением в ЕС

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал факт того, что Россия не угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, Берлин готов обсуждать с Москвой тему контроля над вооружением.

"Россия не угрожает применением ядерного оружия", передаёт радио Deutschlandfunk слова канцлера.

Также в материале упоминалось о готовности канцлера Германии вести переговоры с российской стороной на тему контроля над вооружением в Европе.

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Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах по организации будущего миропорядка. Он заявил о необходимости вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, в частности с Россией.

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Shutterstock

Оксана Попова

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