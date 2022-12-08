Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал факт того, что Россия не угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, Берлин готов обсуждать с Москвой тему контроля над вооружением.

"Россия не угрожает применением ядерного оружия", — передаёт радио Deutschlandfunk слова канцлера.

Также в материале упоминалось о готовности канцлера Германии вести переговоры с российской стороной на тему контроля над вооружением в Европе.