Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием
Шольц заявил о готовности обсуждения с Москвой темы контроля над вооружением в ЕС
Немецкий канцлер Олаф Шольц признал факт того, что Россия не угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, Берлин готов обсуждать с Москвой тему контроля над вооружением.
"Россия не угрожает применением ядерного оружия", — передаёт радио Deutschlandfunk слова канцлера.
Также в материале упоминалось о готовности канцлера Германии вести переговоры с российской стороной на тему контроля над вооружением в Европе.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах по организации будущего миропорядка. Он заявил о необходимости вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, в частности с Россией.
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