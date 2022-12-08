Мать с ребёнком в московской квартире чуть не сжёг заживо охотник за наркокурьером
Подозреваемый в поджоге квартиры с девушкой и ребёнком на западе Москвы задержан
Подозреваемый в поджоге квартиры на западе Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве
В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идёт о мужчине 1990 года рождения.
Момент поджога квартиры на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT
По предварительной информации, девушка и ребёнок, которые находились дома в момент пожара, стали случайными жертвами преступника. Изначально он хотел запугать другого человека, который прописан в квартире, но не живёт там. По данным Лайфа, причиной поджога могли стать разборки между наркокурьерами.
Пострадавшие уже пришли в сознание. Об их состоянии пока ничего не известно, однако мальчик по-прежнему находится в реанимации.
Напомним, пожар на улице Демьяна Бедного в Москве произошёл минувшей ночью. 24-летняя девушка и её двухлетний сын выжили, но находятся в больнице. У мальчика диагностировали повреждения дыхательных путей, у женщины ожог около 30% поверхности тела.