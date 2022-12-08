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8 декабря, 08:11

Мать с ребёнком в московской квартире чуть не сжёг заживо охотник за наркокурьером

Подозреваемый в поджоге квартиры с девушкой и ребёнком на западе Москвы задержан

<p>Подозреваемый в поджоге квартиры на западе Москвы. Обложка © <a href="https://t.me/skmoscowgsu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Москве</a></p>

Подозреваемый в поджоге квартиры на западе Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве

В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идёт о мужчине 1990 года рождения.

Момент поджога квартиры на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, девушка и ребёнок, которые находились дома в момент пожара, стали случайными жертвами преступника. Изначально он хотел запугать другого человека, который прописан в квартире, но не живёт там. По данным Лайфа, причиной поджога могли стать разборки между наркокурьерами.

Пострадавшие уже пришли в сознание. Об их состоянии пока ничего не известно, однако мальчик по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, пожар на улице Демьяна Бедного в Москве произошёл минувшей ночью. 24-летняя девушка и её двухлетний сын выжили, но находятся в больнице. У мальчика диагностировали повреждения дыхательных путей, у женщины ожог около 30% поверхности тела.

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Максим Плетнёв

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