Мать с ребёнком в московской квартире чуть не сжёг заживо охотник за наркокурьером

В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идёт о мужчине 1990 года рождения.

Момент поджога квартиры на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, девушка и ребёнок, которые находились дома в момент пожара, стали случайными жертвами преступника. Изначально он хотел запугать другого человека, который прописан в квартире, но не живёт там. По данным Лайфа, причиной поджога могли стать разборки между наркокурьерами.

Пострадавшие уже пришли в сознание. Об их состоянии пока ничего не известно, однако мальчик по-прежнему находится в реанимации.