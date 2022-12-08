Неизвестный попытался заживо сжечь девушку с сыном в квартире в Москве

Неизвестный мужчина поджёг квартиру в московской пятиэтажке на улице Демьяна Бедного, в которой находилась женщина с маленьким ребёнком. Как узнал телеграм-канал SHOT, пострадавшие сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Всё произошло сегодня утром. Примерно в шесть утра соседи заметили дым, который валил из квартиры на третьем этаже, и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и обнаружили в ней 24-летнюю девушку-предпринимателя без сознания и её двухлетнего сына. Они госпитализированы. У мальчика диагностировали повреждения дыхательных путей, у женщины около 30% ожогов.

Отсмотрев записи с камер наблюдения, правоохранители узнали, что за пару минут до пожара в подъезд вошёл неизвестный мужчина в медицинской маске и поднялся к той самой квартире. Практически сразу после этого на третьем этаже произошла яркая вспышка, а подозреваемый убежал. На месте поджога также обнаружили бутылку с остатками горючего, злоумышленника ищут. По данным SHOT, отец ребёнка с семьёй не живёт.