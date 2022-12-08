Сотрудникам ГАИ дали советы по предотвращению конфликтов с агрессивными водителями
Сотрудникам ГАИ посоветовали быть вежливыми для быстрого предотвращения конфликтов
Сотрудникам Госавтоинспекции дали совет, как общаться с агрессивными водителями. Чтобы предотвратить конфликт и сгладить неприятную ситуацию, специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ в первую очередь рекомендуют быть вежливыми.
"Чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры", — приводит РИА "Новости" вырезку из документа.
Эксперты также уверены, что эффективность профессионального общения повышается, если сотрудник "одновременно оказывает влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики" водителя. При этом нужно быть приветливым, "держаться уверенно" и постараться не терять зрительный контакт.
Кроме того, сотрудникам ГАИ рекомендуют выбирать минимальную санкцию для наказания тех, кто совершил административное правонарушение впервые, однако их стоит сразу предупредить, что при повторном нарушении наказание будет куда суровее.
А ранее Лайф писал, что в Госдуме разработали законопроект о ликвидации мобильных дорожных камер. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил о примечании к статье 1.5 КоАП, согласно которому ответственность за нарушения водителей, зафиксированные комплексами фото- и видеофиксации, несёт владелец автомобиля, даже если за рулём был не он. По словам депутата, это нарушение презумпции невиновности.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов