Сотрудникам ГАИ дали советы по предотвращению конфликтов с агрессивными водителями

Сотрудникам Госавтоинспекции дали совет, как общаться с агрессивными водителями. Чтобы предотвратить конфликт и сгладить неприятную ситуацию, специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ в первую очередь рекомендуют быть вежливыми.

"Чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры", — приводит РИА "Новости" вырезку из документа.

Эксперты также уверены, что эффективность профессионального общения повышается, если сотрудник "одновременно оказывает влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики" водителя. При этом нужно быть приветливым, "держаться уверенно" и постараться не терять зрительный контакт.

Кроме того, сотрудникам ГАИ рекомендуют выбирать минимальную санкцию для наказания тех, кто совершил административное правонарушение впервые, однако их стоит сразу предупредить, что при повторном нарушении наказание будет куда суровее.