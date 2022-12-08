В Минздраве опровергли включение РФ в топ-5 стран по распространению ВИЧ

Информация некоторых СМИ о включении России в пятёрку лидеров по распространению ВИЧ по итогам 2021 года со стороны ЮНЭЙДС (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД) является ложной. Как сообщили в Министерстве здравоохранения РФ, подобные новости являются очередной провокацией против России.

"В СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают РФ в пятёрку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны", — указали в министерстве.

Также в Минздраве указали, что в первоначальной публикации автор сослался на данные непроверенных источников, которые содержали недостоверную информацию об этом заболевании за разные годы. После появления новости в информационном поле её без должной проверки растиражировали и другие СМИ.