Дежурный корабль ЧФ сбил беспилотник над акваторией Севастополя

Дежурный корабль ЧФ сбил неустановленный беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали чётко", — написал он в телеграм-канале.