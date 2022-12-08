Дежурный корабль ЧФ сбил беспилотник над акваторией Севастополя
Дежурный корабль ЧФ сбил неустановленный беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали чётко", — написал он в телеграм-канале.
Это второй подобный случай за текущую неделю. Прошлая атака беспилотников в Севастополе была пресечена 6 декабря. Тогда в море были сбиты два БПЛА, сообщал Развожаев.
Обложка ©
ТАСС / dpa / picture-alliance / Philipp Schulze