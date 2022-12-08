В Испании возмутились политикой двойных стандартов по вопросу передачи оружия Украине
В Испании возмутились политикой двойных стандартов по поводу передачи вооружения Киеву. Как заявил сенатор парламента Карлес Мулет Гарсия, страна накачивает оружием Украину, однако не считает нужным помогать Западной Сахаре. С запросом политика, который обратился к правительству уже в четвёртый раз, ознакомился RT.
В обращении он отметил, что Мадрид поддерживает усилия Генсека ООН по поиску политического решения, однако действия, предпринимаемые по вопросу конфликта в Западной Сахаре, не приносят никакого результата. Сенатор указал, что в отношении России, например, задействовали целый арсенал: экономическую блокаду, западные санкции, разрыв институциональных отношений или поставки оружия.
"Если учесть, что Сахара ближе, чем Украина, то почему они не отправляют оружие народу сахарави, раз они делают это в случае с Украиной? Человеческая жизнь менее ценна в зависимости от континента?" — задался вопросом Мулет Гарсия, причём уже в четвёртый раз.
Западная Сахара пытается добиться независимости с 1970-х годов, но Марокко считает территорию региона своей, поэтому может предложить ей лишь широкую автономию в составе королевства. Споры по этому вопросу продолжаются по сей день.
Кстати, ранее Лайф писал, что Италия отказалась поставлять оружие Украине. Как заявил глава Минобороны страны Гвидо Крозетто, власти не будут до конца этого года формировать новый пакет военной помощи Киеву. По его словам, главные просьбы Киева в последнее время касаются "в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky