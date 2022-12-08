В Испании возмутились политикой двойных стандартов по вопросу передачи оружия Украине

В Испании возмутились политикой двойных стандартов по поводу передачи вооружения Киеву. Как заявил сенатор парламента Карлес Мулет Гарсия, страна накачивает оружием Украину, однако не считает нужным помогать Западной Сахаре. С запросом политика, который обратился к правительству уже в четвёртый раз, ознакомился RT.

В обращении он отметил, что Мадрид поддерживает усилия Генсека ООН по поиску политического решения, однако действия, предпринимаемые по вопросу конфликта в Западной Сахаре, не приносят никакого результата. Сенатор указал, что в отношении России, например, задействовали целый арсенал: экономическую блокаду, западные санкции, разрыв институциональных отношений или поставки оружия.

"Если учесть, что Сахара ближе, чем Украина, то почему они не отправляют оружие народу сахарави, раз они делают это в случае с Украиной? Человеческая жизнь менее ценна в зависимости от континента?" — задался вопросом Мулет Гарсия, причём уже в четвёртый раз.

Западная Сахара пытается добиться независимости с 1970-х годов, но Марокко считает территорию региона своей, поэтому может предложить ей лишь широкую автономию в составе королевства. Споры по этому вопросу продолжаются по сей день.