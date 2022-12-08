Власти США всерьёз обеспокоились ростом пророссийских настроений среди американцев

Всё больше американцев выступают за то, чтобы прекратить поддерживать Украину и перестать накачивать Киев оружием, пишет издание Hill . Как заметил обозреватель Дуглас Шоэн, в стране продолжают расти проросийские настроения, причём сторонники этой позиции есть среди обеих партий Конгресса США.

Так, республиканцы обозначают свою позицию как "реализм" и бьют тревогу из-за инфляции, риска ядерной войны с Россией, заявляя, что всё это не стоит поддержки "страны, находящейся в тысячах миль". И если раньше об этом заявляли лишь немногочисленные представители партии, то теперь даже и в левом крыле "громко высказались против продолжительной поддержки Украины в письме к администрации Байдена". Демократы заявили, что ситуация на Украине стала результатом воинственной политики Штатов, однако позднее всё же отозвали своё обращение.