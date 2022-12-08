Власти США всерьёз обеспокоились ростом пророссийских настроений среди американцев
The Hill: В обеих партиях Конгресса США возрастает поддержка России
Всё больше американцев выступают за то, чтобы прекратить поддерживать Украину и перестать накачивать Киев оружием, пишет издание Hill. Как заметил обозреватель Дуглас Шоэн, в стране продолжают расти проросийские настроения, причём сторонники этой позиции есть среди обеих партий Конгресса США.
Так, республиканцы обозначают свою позицию как "реализм" и бьют тревогу из-за инфляции, риска ядерной войны с Россией, заявляя, что всё это не стоит поддержки "страны, находящейся в тысячах миль". И если раньше об этом заявляли лишь немногочисленные представители партии, то теперь даже и в левом крыле "громко высказались против продолжительной поддержки Украины в письме к администрации Байдена". Демократы заявили, что ситуация на Украине стала результатом воинственной политики Штатов, однако позднее всё же отозвали своё обращение.
"Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны", — сказано в материале.
Кстати, ранее в Конгрессе США потребовали провести аудит выделяемых Киеву денег. Там решили проверить расходование средств властями США на оказание помощи Украине. Как считают американские законодатели, несмотря на важность продолжения поддержки Киева, необходимо, чтобы выделяемые средства расходовались "целесообразно и разумно".
ТАСС / AP / J. Scott Applewhite