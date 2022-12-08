Серийное производство российского электрогрузовика EVM Pro начнётся в 2023 году

В первом квартале следующего года в стране стартует серийное производство первого российского электрогрузомобиля EVM Pro. Как рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Электромобили мануфэкчуринг Рус" Илья Рашкин, в год планируют выпускать по одной тысяче таких машин.

"Мы сдвигаем срок серийного запуска. Сначала мы думали, что успеем запуститься к концу года — сейчас запуск намечен на I квартал 2023 года. Это самое основное, наверное, изменение в нашем проекте, которое произошло. Планируем и в 2023 году, и далее ежегодно выпускать по одной тысяче электрогрузомобилей", — заявил он.

EVM Pro создан в сотрудничестве с концерном "УАЗ" на базе шасси "УАЗ Профи". Машина будет весить 3,5 тонны, а на одном заряде сможет проехать до 300 километров, для сохранения заряда батареи на морозе предусмотрена специальная система обогрева.