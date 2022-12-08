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8 декабря, 06:18

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до девяти

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Югры со ссылкой на департамент здравоохранения.

Девятая жертва взрыва скончалась в больнице, куда ранее привезли всех пострадавших. Врачи боролись за жизнь 62-летней пациентки, но, к сожалению, спасти её не удалось. В настоящее время в больницах региона продолжают лечение троих раненых.

Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. 7 декабря в Нижневартовске было объявлено днём траура.

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Telegram / "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

Николь Вербер

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