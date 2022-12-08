Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до девяти

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Югры со ссылкой на департамент здравоохранения.

Девятая жертва взрыва скончалась в больнице, куда ранее привезли всех пострадавших. Врачи боролись за жизнь 62-летней пациентки, но, к сожалению, спасти её не удалось. В настоящее время в больницах региона продолжают лечение троих раненых.