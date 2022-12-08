Проверка газового оборудования в квартирах россиян может стать обязательной
"Известия": В России могут ввести обязательные проверки газового оборудования в квартирах
В России могут принять закон, согласно которому проверки газового оборудования в квартирах станут обязательными. Об этом сообщил председатель Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
По его словам, законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах был вынесен на обсуждение в Госдуме ещё в 2018 году, после чего долго дорабатывался. Теперь его рассмотрят в Госдуме во II чтении до января 2023 года.
"Документ вводит принцип "один дом — одна обслуживающая организация", то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)", — приводит его слова газета "Известия".
Теперь это будет прописано в новой статье "Предоставление коммунальной услуги газоснабжения". Раньше до 50% квартир не имели подобных соглашений, из-за чего проверки были непостоянными, а зачастую вообще не проводились. Из-за этого и возникали несчастные случаи. Теперь же данным вопросом будут заниматься госорганы — государственные жилищные инспекции.
Лайф писал, что 4 декабря в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва газовых баллонов. По последним данным, погибло девять человек, также есть пострадавшие, за жизнь которых до сих пор борются медики. Другой случай произошёл 5 декабря в Ярославле. Газ взорвался в жилом доме, в результате 44 жильца были эвакуированы.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов