Проверка газового оборудования в квартирах россиян может стать обязательной

В России могут принять закон, согласно которому проверки газового оборудования в квартирах станут обязательными. Об этом сообщил председатель Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах был вынесен на обсуждение в Госдуме ещё в 2018 году, после чего долго дорабатывался. Теперь его рассмотрят в Госдуме во II чтении до января 2023 года.

"Документ вводит принцип "один дом — одна обслуживающая организация", то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)", — приводит его слова газета "Известия".