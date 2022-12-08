VK поддержала финальные соревнования программистов на NEF

Российская компания VK поддержала финальные соревнования программистов на Northern Eurasia Finals (NEF) — состязания чемпионата по программированию среди студентов в Северном Евразийском регионе.

Соревнования программистов на NEF. Обложка © VK / NERCNews

Соревнования программистов на NEF. Обложка © VK / NERCNews

Соревнования программистов на NEF. Обложка © VK / NERCNews

В финальных состязаниях, которые прошли 6-7 декабря, встретились 300 команд из 75 вузов России и стран СНГ. 160 из них принял Санкт-Петербург. 15 студенческих команд из Сибири и с Дальнего Востока приехали на NEF при поддержке VK. В официальном сообществе NEF "ВКонтакте" прошла пятичасовая онлайн-трансляция финала соревнований. В прямом эфире сильнейшие программисты поборолись за путёвку в финал легендарного мирового чемпионата ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Победителем NEF этого года стала команда из Московского физико-технического института. Также золотые медали достались командам из Высшей школы экономики, Белорусского Государственного Университета, ИТМО и Санкт-Петербургского государственного университета.

"Соревновательный подход — часть ДНК VK. Поэтому мы заинтересованы в поддержке отраслевых чемпионатов для молодых талантливых программистов. Среди наших первых разработчиков были чемпионы мира по программированию, мы сами регулярно проводим различные чемпионаты и хакатоны, а также у нас есть технологическая платформа All Cups для проведения IT-соревнований. Онлайн-трансляция NEF поможет заинтересовать технологиями ещё больше молодых людей, мотивировать их задуматься о развитии в этой перспективной сфере", — заявила Лидия Перовская, руководитель направления по спортивному программированию VK, вице-президент Федерации спортивного программирования.

ICPC — крупнейшая международная студенческая олимпиада по программированию. Победители NEF проходят в финал ICPC, который неоднократно покорялся программистам из России. VK в течение многих лет принимает участие в организации NEF и техническом обеспечении чемпионата.