"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 07:40

Швейцарский суд в декабре разберёт дело об отмене чемпионата мира по волейболу в РФ

Суд в Швейцарии приступит в декабре к рассмотрению дела о компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу в России, после того как Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования весной 2022 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

"Наши отношения с FIVB двоякие. Наши представители принимают участие в различных комиссиях, у нас довольно широкое представительство в FIVB. С другой стороны, есть несколько исков. В декабре начнётся рассмотрение дела по существу, оно касается отмены чемпионата мира, финансовой части этой отмены", — пояснил он.

ВФВ требует компенсировать 80 миллионов долларов за решение о переносе чемпионата. Кроме того, федерация направила претензию в апелляционный комитет FIVB по данному факту.

Забрали, чтобы опозориться: Как Словения и Польша провалили организацию ЧМ по волейболу, который отняли у России

Забрали, чтобы опозориться: Как Словения и Польша провалили организацию ЧМ по волейболу, который отняли у России

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению. Первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября этого года в десяти городах нашей страны.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Волейбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров