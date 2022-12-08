Швейцарский суд в декабре разберёт дело об отмене чемпионата мира по волейболу в РФ

Суд в Швейцарии приступит в декабре к рассмотрению дела о компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу в России, после того как Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования весной 2022 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

"Наши отношения с FIVB двоякие. Наши представители принимают участие в различных комиссиях, у нас довольно широкое представительство в FIVB. С другой стороны, есть несколько исков. В декабре начнётся рассмотрение дела по существу, оно касается отмены чемпионата мира, финансовой части этой отмены", — пояснил он.

ВФВ требует компенсировать 80 миллионов долларов за решение о переносе чемпионата. Кроме того, федерация направила претензию в апелляционный комитет FIVB по данному факту.