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8 декабря, 07:38

Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск

В России объявили в розыск блогера, главного редактора сайта CarambaTV.ru Камикадзе Ди* (Дмитрий Иванов*). Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ.

"Иванов Дмитрий Сергеевич, 16 августа 1986 рода рождения, разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе ведомства без уточнения, по какой статье.

Ещё в 2017 году Камикадзе Ди покинул Россию. А 2 сентября 2022 года на Иванова завели уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Также в сентябре Камикадзе Ди признали иноагентом.

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А ранее МВД России объявило в розыск адвоката, бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* по статье Уголовного кодекса.

* Включены в реестр иноагентов.

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YouTube / kamikadzedead

Александра Вишнякова
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