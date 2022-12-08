Онищенко заявил об угрозе серьёзной пандемии из-за бушующего в стране гриппа

Показатели заболеваемости свиным гриппом (H1N1) в России указывают на опасность серьёзной пандемии, заявил в своей авторской программе на радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Пороги превышены, они выше базовой линии. Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тысяч населения. Это Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда — в общем, густонаселённая европейская часть нашей страны. Москва и Московская область, Санкт-Петербург сегодня также охвачены подъёмом заболеваемости. До эпидемических, пандемических порогов мы ещё не дошли, но... у нас есть все основания ожидать, что мы находимся на пороге достаточно серьёзной пандемии", — предупредил он.

По его оценке, противостоять такому сценарию поможет только вакцинация, которая сейчас находится на не очень высоком уровне. Согласно данным на начало декабря, в России охват прививками составляет 49,5% от общего населения, заметил Онищенко. Популяционный уровень — 60–70%, поэтому россиянам стоит активнее вакцинироваться.