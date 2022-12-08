В Донецке из-за обстрела ВСУ обесточены пять шахт, под землёй находится 186 человек
В результате обстрела Вооружённых сил Украины в Донецке обесточены пять шахт, под землёй остаётся 186 человек. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
"Без напряжения остались шахты имени А.Ф. Засядько, М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ" и три предприятия ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания": шахта "Лидиевка", имени А.А. Скочинского и имени Е.Т. Абакумова", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в горных выработках в момент обстрела находилось 186 человек, их эвакуируют.
А 6 декабря ВСУ трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор. Погибло шесть человек, в том числе депутат Народного собрания ДНР Мария Пирогова и композитор Андрей Старинцев.
ТАСС / Александр Колбасов