В Донецке из-за обстрела ВСУ обесточены пять шахт, под землёй находится 186 человек

В результате обстрела Вооружённых сил Украины в Донецке обесточены пять шахт, под землёй остаётся 186 человек. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

"Без напряжения остались шахты имени А.Ф. Засядько, М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ" и три предприятия ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания": шахта "Лидиевка", имени А.А. Скочинского и имени Е.Т. Абакумова", — говорится в сообщении ведомства.