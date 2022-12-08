РФ потребовала от ОАЭ выдать задержанного сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова

Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, задержанного в ОАЭ по уголовному делу о хищении миллиардов рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания. Кроме того, Генпрокуратурой РФ ходатайство о содержании Эдварда Сабирова под стражей направлено непосредственно в Министерство юстиции ОАЭ", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

12 ноября подозреваемого в хищении миллиардов рублей объявили в международный розыск. 27-го числа ютуб-блогер Андрей Алистаров сообщил о задержании Сабирова, о котором писал Лайф. А 30 ноября информацию подтвердило Национальное бюро Интерпола ОАЭ.