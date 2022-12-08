Эндокринолог назвала 7 признаков гормонального сбоя

Нарушения в работе эндокринной системы могут привести к таким серьёзным последствиям, как развитие сахарного диабета, ухудшение зрения и так далее. Гормональные расстройства не всегда характеризуются специфическими симптомами, поэтому их легко спутать с другими недугами. Врач-эндокринолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Светлана Пилянская перечислила Лайфу семь признаков гормонального дисбаланса.

Первый — похудение на фоне повышенного аппетита. Под рекламным лозунгом "Ем — значит худею!", возможно, скрывается человек с повышенной функцией щитовидной железы, объяснила доктор. Также пациента могут беспокоить длительная температура тела до 37–37,5, перебои в работе сердца, чрезмерная потливость, дрожание пальцев рук, перепады настроения, нервозность и проблемы со сном. В этом случае нарушается и половая функция, добавила Пилянская.

"Нередко обращает на себя внимание постоянно удивлённый взгляд — пучеглазие. Когда глаза широко раскрыты, блестят и как бы выпирают наружу: между радужной оболочкой и веками сверху и снизу остаётся полоска белой склеры", — рассказала она.

Второй признак — ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства. По словам врача, также развиваются сухость кожи, вялость, сонливость, выпадение волос, человека беспокоят низкое давление, охриплость голоса и запоры. Всё это может говорить о нарушении функции щитовидной железы.

"Третье — это избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез. Чаще этот симптом говорит об избыточной выработке тестостерона у женщин. Гипертрихоз в этом случае обычно сопровождается повышением жирности кожи, появлением угревой сыпи, перхоти. Происходит нарушение менструальной и детородной функции", — отметила собеседница Лайфа.

Четвёртый признак — багровые растяжки на коже, которые свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы. В этом случае наблюдается резкое повышение давления, предупредила медик. Пятый симптом — изменение внешности, что может стать предвестником акромегалии. По словам Пилянской, черты лица начинают выглядеть грубее, нарушается прикус, происходит быстрый рост кистей и стоп.

Шестой предвестник — нарушение зрения, сопровождающееся головной болью, которое является поводом для подозрения опухоли гипофиза. И наконец, седьмое — кожный зуд, особенно в области промежности. Он часто указывает на сахарный диабет, объяснила собеседница Лайфа. При этом учащается мочеиспускание, пациента беспокоит сухость во рту, развивается фурункулёз, а царапины медленно заживают. Пилянская посоветовала обращаться за медицинской помощью для диагностики гормонального сбоя.