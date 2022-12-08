Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме

Известный российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, оказывается, задолжал налоговой более 150 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.

Так, 95 тысяч рублей из суммы составляют платежи за имущество (дома, квартиры) и 59 000 — за транспорт. В последний, возможно, входит и налог на тот самый внедорожник Jeep Grand Cherokee, на котором артист устроил аварию. Кстати, как рассказал адвокат звезды Андрей Алёшкин, в тюрьме возможности оплатить налоговые платежи у Ефремова нет.

"Такой возможности у актёра нет даже чисто технически. Но от уплаты налоговых платежей тюремный срок не освобождает, долги никто не спишет", — заявил юрист.