Ефремов умудрился накопить долги во время отбывания срока в тюрьме
Отбывающий срок за ДТП Михаил Ефремов должен налоговой более 150 тысяч рублей
Известный российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, оказывается, задолжал налоговой более 150 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.
Так, 95 тысяч рублей из суммы составляют платежи за имущество (дома, квартиры) и 59 000 — за транспорт. В последний, возможно, входит и налог на тот самый внедорожник Jeep Grand Cherokee, на котором артист устроил аварию. Кстати, как рассказал адвокат звезды Андрей Алёшкин, в тюрьме возможности оплатить налоговые платежи у Ефремова нет.
"Такой возможности у актёра нет даже чисто технически. Но от уплаты налоговых платежей тюремный срок не освобождает, долги никто не спишет", — заявил юрист.
При этом он отметил, что расплатиться за Михаила Ефремова с лёгкостью могут его родственники, и удивился, почему они до сих пор этого не сделали. Единственное, на что может рассчитывать актёр, уточнил адвокат, это на оспаривание пени, начисленных за просрочку.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончавшийся на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда