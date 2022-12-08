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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 12:26

"Единая Россия" хочет добиться запрета на суррогатное материнство для иностранцев

"Единая Россия" собирается добиться запрета на суррогатное материнство в РФ для иностранных граждан. По словам вице-спикера Госдумы, главы комиссии партии по защите материнства и детства Анны Кузнецовой, это защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тысяч детей.

"Принимая этот законопроект, мы сохраняем 14 миллиардов бюджетных денег, которые тратились на суррогатное материнство в интересах иностранных граждан. Ещё раз подтверждает слова о защите национальных интересов то, что ни одна компания, занимающаяся данным бизнесом, не была внесена в список иноагентов. Этим документом мы боремся с теми, кто использует нашу страну и наших граждан в интересах зарубежных "непартнёров", — цитирует её пресс-служба партии.

Она отметила, что сейчас по данному вопросу сохраняются разногласия с некоторыми ведомствами, однако "Единая Россия" продолжит настаивать на принятии документа в том виде, в котором он существует на данный момент.

Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Лайф уже писал об этой инициативе. Тогда за необходимость запрета высказалась заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. По её словам, в этой сфере Россия обладает уникальными технологиями, доказавшими эффективность по всему миру.

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Матвей Шандрыголов
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