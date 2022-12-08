Семейный буллинг: Психолог рассказала, как определить, что вы переборщили с воспитанием

Дети очень часто становятся жертвами буллинга не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых — деспотичного учителя или требовательной матери, которые на деле могут руководствоваться лишь благими намерениями. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-психиатр, нарколог клинико-диагностического центра "Медси" на Красной Пресне Екатерина Наркевич.

По словам эксперта, основная проблема кроется в том, что взрослые часто не замечают причинённый ущерб физическому и психическому здоровью ребёнка: главное, чтобы объект воспитания становился подчиняемым, предсказуемым и успешным, с их точки зрения. Вот только успех этот, по мнению собеседницы Лайфа, иллюзорный и временный: подавление любого материала приводит к утомлению, сопротивлению и износу.

"На практике перекрученная пружина когда-то, но лопнет. Подавленная душевная энергия найдёт выход в протесте или в саморазрушении организма, запустив психосоматические, психические или соматические болезни. Успешность, достигнутая буллингом, тоже когда-то закончится. Не может быть успешным нездоровый или неуверенный в себе человек", — рассуждает Наркевич.

Любой ребёнок, со слов психиатра, вступает в подростковый возраст со всеми "бонусами" кризисного периода. Здесь и без навязчивого воспитания происходит переосмысление ценностей и формирование характера, возникает сложное отношение к своей меняющейся внешности. А тут ещё и мамаша-агрессор, как танк, наступает со своей программой, не замечая актуальных проблем ребёнка.

"Подростка, подвергаемого буллингу, легко узнать по симптомам эмоционального стресса: подавленность, тревожность, замкнутость, нарушение питания, сна, способности к обучению. Ранее раскрепощённый и открытый, человек перестаёт делиться переживаниями и не выходит из комнаты", — перечисляет собеседница Лайфа.

По словам Екатерины Наркевич, любому родителю, конечно, очень важно знать, что происходит в голове и жизни ребёнка, ведь любое воспитание может строиться только на доверии. Мама или папа должны вспомнить притчу о блудном сыне и сказать своему подростку: "Делись со мной всем, чем можешь, пожалуйста, мой ребёнок". Только в этом случае, настаивает специалист, из счастливого ребёнка вырастет счастливый взрослый.