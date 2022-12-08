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8 декабря, 09:36

Лукашенко подписал закон об амнистии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днём народного единства", благодаря которому будет освобождено порядка 4,5 тысячи осуждённых, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тысячи, а у четырёх тысяч срок наказания сократится на год. Об этом говорится на сайте главы республики.

"Документ был разработан по поручению главы государства, неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Беларуси является проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний", — говорится в сообщении.

Как уточняется в документе, на амнистию могут рассчитывать только те, кто положительно себя проявил во время отбывания наказания и вступил на путь исправления. При этом она не распространяется на тех, кто совершил преступления террористической или экстремистской направленности.

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А ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ "по совершенствованию деятельности органов государственной безопасности", согласно которому они стали подчиняться исключительно президенту республики. Ранее формально они подчинялись Совету министров.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер

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