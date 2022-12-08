Минтруд: Факт участия в спецоперации фиксируется в отчётности ПФР

Факт участия россиян в специальной военной операции на Украине не фиксируется в трудовой книжке, однако Пенсионный фонд сохраняет данные об этом в отчётности, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Факт мобилизации на сегодняшний день отражается только в отчётности Пенсионного фонда, которую работодатель передаёт по соответствующим каналам связи... Но факт участия в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке", — пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.

По его словам, фиксация участия гражданина в спецоперации позволяет ПФР учитывать его трудовой стаж и контролировать соблюдение пенсионных гарантий.