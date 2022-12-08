Минтруд: Факт участия в спецоперации фиксируется в отчётности ПФР
Глава Минтруда Котяков: Участие в СВО не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в ПФР
Факт участия россиян в специальной военной операции на Украине не фиксируется в трудовой книжке, однако Пенсионный фонд сохраняет данные об этом в отчётности, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Факт мобилизации на сегодняшний день отражается только в отчётности Пенсионного фонда, которую работодатель передаёт по соответствующим каналам связи... Но факт участия в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке", — пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
По его словам, фиксация участия гражданина в спецоперации позволяет ПФР учитывать его трудовой стаж и контролировать соблюдение пенсионных гарантий.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали поправку о дополнительной защите трудовых прав мобилизованных. Так, подразумевается, что вернувшиеся из зоны спецоперации граждане смогут рассчитывать на приоритетное право получить должность, которую они ранее занимали, либо другую вакантную, соответствующую их квалификации, если трудовой договор был расторгнут уже после демобилизации таких граждан.
ТАСС / Алеев Егор