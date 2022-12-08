Названы 5 симптомов аллергии на холод

Жжение и зуд кожи в зимнее время могут говорить о развитии у человека холодовой аллергии, обычно недуг возникает в возрасте 18–30 лет. Об этом "Газете.ru" рассказала врач, аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Билибина.

"Заболевание характеризуется появлением жжения, зуда, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отёки кожи и подкожной клетчатки", — перечислила симптомы медик.

По её словам, такие тревожные признаки возникают на открытых участках тела сразу после выхода на улицу или контакта с холодной водой. Неприятные высыпания и отёки могут беспокоить человека и без прямого переохлаждения. В этом случае речь идёт об атипичной холодовой крапивнице. Для диагностики заболевания есть особый тест, поделилась Билибина.

"В область внутренней поверхности предплечья прикладывают кубик льда и оставляют его на пять минут, затем убирают лёд и оценивают реакцию кожи через 10–15 минут. В случае если в месте соприкосновения со льдом появляется волдырь и/или отёк, пациенту ставят диагноз "приобретённая холодовая крапивница", — пояснила она.

Меры профилактики недуга: избегание холода, переезд в регион с более мягким климатом, ношение тёплой одежды, обработка кожи специальными кремами от мороза, а также следует употреблять пищу и напитки только в разогретом виде, посоветовала врач. Не лишним будет и посещение клиники, где пропишут антигистаминные препараты.