73% россиян высказались за уроки военной подготовки в школах для девочек и мальчиков

По результатам опроса ФОМ большинство россиян (80%) положительно отнеслись бы к введению в школах уроков начальной военной подготовки. При этом 73% считают, что такой курс необходим и мальчикам, и девочкам.

Отрицательно отнеслись к такой инициативе 11% опрошенных, ещё 9% затруднились с ответом. По мнению 56% респондентов, курс НВП должен быть обязательным наравне с другими предметами, 37% заявили, что его следует сделать факультативным, 7% не смогли ответить. Также большинство граждан (73%) считают, что курс должны изучать как мальчики, так и девочки, а 21% утверждают, что только мальчики. Затруднились ответить 6%.

Наличие военного опыта у школьного преподавателя по НВП считают обязательным 37% опрошенных, 24% ответили, что важнее педагогическое образование. Ещё 32% считают, что важны оба условия, 6% ответить не смогли. Уроков военной подготовки в школе не было у 45% опрошенных, а 46% проходили такой курс с удовольствием. 5% из тех, у кого занятия были, ответили, что уроки им не нравились, 4% затруднились с ответом.

На вопрос о том, какие навыки должны приобретать дети в процессе курса НВП, 27% считают, что школьники должны обучиться владению оружием, 22% — что это должно быть оказание первой медицинской помощи, по 10% убеждены, что у детей в процессе занятий надо развивать физическую подготовку, выносливость и обучать основам гражданской обороны и ОБЖ. Ещё 9% считают, что детям нужно преподавать самооборону, 8% в целом считают необходимой военную подготовку, 7% уверены, что такие занятия помогут воспитать дисциплину и послушание, и 5% — что курс способствует воспитанию патриотических чувств.