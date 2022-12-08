Песков: Подготовка ответа РФ на введение потолка цен на нефть завершается

В Кремле завершают работу над подготовкой ответных мер на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подготовку завершаем", — сказал пресс-секретарь президента страны.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что власти России рассматривают три варианта ответа на введённый западными странами потолок цен на импорт нефти. Первый вариант предполагает полный запрет на продажу чёрного золота странам, поддержавшим ограничение, второй — запрет на экспорт по контрактам, а третий — введение так называемой индикативной цены. По словам Пескова, Москва рассматривает разные варианты.