Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации
Песков объяснил слова Путина о присоединении новых регионов в ходе СВО
Новые регионы вошли в состав России в результате референдумов среди жителей, а также действий Москвы по защите этих людей. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина об увеличении территории страны в ходе СВО.
"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов", — уточнил представитель Кремля.
Накануне президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.
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