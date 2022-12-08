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8 декабря, 09:54

Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Песков объяснил слова Путина о присоединении новых регионов в ходе СВО

Новые регионы вошли в состав России в результате референдумов среди жителей, а также действий Москвы по защите этих людей. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина об увеличении территории страны в ходе СВО.

"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов", уточнил представитель Кремля.

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Накануне президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми

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