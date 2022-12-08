Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Новые регионы вошли в состав России в результате референдумов среди жителей, а также действий Москвы по защите этих людей. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина об увеличении территории страны в ходе СВО.

"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов", — уточнил представитель Кремля.