Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт в стране может завершиться в 2023 году. Представитель Кремля подчеркнул, что глава Незалежной знает способ закончить СВО уже завтра.

"В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это всё закончится... Зеленский знает, когда это всё может закончиться, это всё может закончиться завтра при желании [Украины]", — объяснил на брифинге Песков.