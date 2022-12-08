Кремль впервые прокомментировал признание Time Зеленского человеком года
Песков назвал частью русофобского мейнстрима признание Time Зеленского человеком года
Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение американского журнала Time присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому титул "Человек года". По его словам, такой выбор вполне укладывается в общеевропейские русофобские настроения.
"Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.
А в Госдуме заявили, что признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс. Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.