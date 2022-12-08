"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 10:07

Кремль впервые прокомментировал признание Time Зеленского человеком года

Песков назвал частью русофобского мейнстрима признание Time Зеленского человеком года

<p>Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky</p>

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение американского журнала Time присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому титул "Человек года". По его словам, такой выбор вполне укладывается в общеевропейские русофобские настроения.

"Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Зеленский приревновал украинцев к Залужному и попросил его пиариться поменьше

Зеленский приревновал украинцев к Залужному и попросил его пиариться поменьше

А в Госдуме заявили, что признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс. Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров