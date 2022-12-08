Кремль впервые прокомментировал признание Time Зеленского человеком года

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение американского журнала Time присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому титул "Человек года". По его словам, такой выбор вполне укладывается в общеевропейские русофобские настроения.

"Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.