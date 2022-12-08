Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Удары Вооружённых сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины являются ответными действиями на поступки Киева. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, никакой "шум, гам и треск на всю Вселенную" не помешают Армии РФ выполнять боевые задачи.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?" — подчеркнул глава государства на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Вместе с этим российский лидер напомнил и о препятствовании ВСУ подаче воды в Донецк, назвав это актом геноцида. Но "никто нигде словом об этом не обмолвился", подчеркнул президент. Однако стоит что-либо предпринять российской стороне, как поднимается "шум, гам, треск на всю Вселенную", заметил Путин.

"Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", — указал он.