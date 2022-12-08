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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 13:02
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Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Удары Вооружённых сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины являются ответными действиями на поступки Киева. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, никакой "шум, гам и треск на всю Вселенную" не помешают Армии РФ выполнять боевые задачи.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?" — подчеркнул глава государства на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Вместе с этим российский лидер напомнил и о препятствовании ВСУ подаче воды в Донецк, назвав это актом геноцида. Но "никто нигде словом об этом не обмолвился", подчеркнул президент. Однако стоит что-либо предпринять российской стороне, как поднимается "шум, гам, треск на всю Вселенную", заметил Путин.

"Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", — указал он.

Путин: Бредни и фейки не должны мешать Российской армии выполнять свой долг
Путин: Бредни и фейки не должны мешать Российской армии выполнять свой долг

Ранее Лайф писал, что в НАТО признали эффективность ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран – участниц альянса в Бухаресте, эффект от ракетных ударов колоссальный. По его словам, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, атаки ВС России наносят значительный ущерб.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова
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