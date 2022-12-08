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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 12:41

Путин: Бредни и фейки не должны мешать Российской армии выполнять свой долг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информационные вбросы и фейки не должны мешать участникам специальной военной операции выполнять свой долг.

"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", — сказал он в ходе награждения военнослужащих "Золотыми Звёздами" Героев России.

Не нужно быть особенно искушённым в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что сейчас происходит на самом деле, подчеркнул глава государства.

Путин подбодрил военного на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда"
Путин подбодрил военного на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда"

В ходе церемонии награждения военнослужащих, отличившихся на фронте, президент России Владимир Путин также заявил, что государству не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, на что его народ всегда отвечал несокрушимым единством. Кроме того, в ходе обращения президент отметил, что для него каждый солдат, находящийся в зоне проведения СВО, — герой.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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