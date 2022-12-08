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8 декабря, 12:41

Путин: Бредни и фейки не должны мешать Российской армии выполнять свой долг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информационные вбросы и фейки не должны мешать участникам специальной военной операции выполнять свой долг.

"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", — сказал он в ходе награждения военнослужащих "Золотыми Звёздами" Героев России.

Не нужно быть особенно искушённым в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что сейчас происходит на самом деле, подчеркнул глава государства.

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В ходе церемонии награждения военнослужащих, отличившихся на фронте, президент России Владимир Путин также заявил, что государству не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, на что его народ всегда отвечал несокрушимым единством. Кроме того, в ходе обращения президент отметил, что для него каждый солдат, находящийся в зоне проведения СВО, — герой.

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Kremlin.ru

Николь Вербер

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