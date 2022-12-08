Путин: Бредни и фейки не должны мешать Российской армии выполнять свой долг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информационные вбросы и фейки не должны мешать участникам специальной военной операции выполнять свой долг.

"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", — сказал он в ходе награждения военнослужащих "Золотыми Звёздами" Героев России.

Не нужно быть особенно искушённым в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что сейчас происходит на самом деле, подчеркнул глава государства.