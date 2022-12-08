Один из самолётов "Аэрофлота" решили назвать в честь Жириновского

"Аэрофлот" может присвоить одному из своих самолётов имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который ушёл из жизни весной 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослава Нилова.