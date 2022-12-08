Один из самолётов "Аэрофлота" решили назвать в честь Жириновского
Депутат Нилов рассказал о планах "Аэрофлота" присвоить одному из своих самолётов имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского
"Аэрофлот" может присвоить одному из своих самолётов имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который ушёл из жизни весной 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослава Нилова.
По его данным, перевозчик готов рассмотреть вопрос с присвоением имени Жириновского одному из воздушных судов отечественного производства.
"Аэрофлот" обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100", — отметил Нилов.
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Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского. Кроме того, улица Жириновского может появиться в Уфе. Также появилась петиция с просьбой причислить политика к лику святых.
ТАСС / Андрей Самсонов