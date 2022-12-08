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8 декабря, 12:31

"Газпром" увеличил поставки газа в Китай и побил рекорд

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" снова поставила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по "Силе Сибири". Об этом сообщила компания в своём телеграм-канале.

"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что компания пошла навстречу запросу китайской стороны, которая ранее просила об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно утверждённого графика. Поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

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Кстати, ранее стало известно, что в октябре текущего года импорт российского золота в Китай в натуральном выражении достиг рекордных показателей. Так, в КНР поступило более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов. Согласно ежемесячной статистике ведомства, эта поставка золота из РФ стала крупнейшей с 2016 года.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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