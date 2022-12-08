"Газпром" увеличил поставки газа в Китай и побил рекорд

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" снова поставила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по "Силе Сибири". Об этом сообщила компания в своём телеграм-канале.

"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что компания пошла навстречу запросу китайской стороны, которая ранее просила об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно утверждённого графика. Поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.