Кардиолог предупредила о смертельной опасности разжижающих кровь лекарств

Бесконтрольный приём препаратов для разжижения крови может спровоцировать внутреннее кровотечение в организме. Об опасных последствиях приёма антикоагулянтов предупредила кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с "Москвой 24".

По словам врача, антикоагулянты применяются при тромбозе и коронавирусе для уменьшения свёртываемости крови. Но если пациент самостоятельно увеличивает дозу или не контролирует приём, вещество накапливается и может вызывать кровотечение.

"Когда идёт передозировка этих препаратов, это геморрагические инсульты, внутренние кровотечения, которые могут привести к летальному исходу", — предупредила кардиолог.

Антикоагулянты всегда нужно принимать под контролем врача и именно в той дозировке, которую прописал доктор, напомнила Маршинцева. При этом уменьшать дозировку самостоятельно тоже не нужно — в этом случае эффекта от приёма лекарства не будет.