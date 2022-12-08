Кардиолог предупредила о смертельной опасности разжижающих кровь лекарств
Кардиолог Маршинцева назвала лекарства, способные вызывать внутреннее кровотечение
Бесконтрольный приём препаратов для разжижения крови может спровоцировать внутреннее кровотечение в организме. Об опасных последствиях приёма антикоагулянтов предупредила кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с "Москвой 24".
По словам врача, антикоагулянты применяются при тромбозе и коронавирусе для уменьшения свёртываемости крови. Но если пациент самостоятельно увеличивает дозу или не контролирует приём, вещество накапливается и может вызывать кровотечение.
"Когда идёт передозировка этих препаратов, это геморрагические инсульты, внутренние кровотечения, которые могут привести к летальному исходу", — предупредила кардиолог.
Антикоагулянты всегда нужно принимать под контролем врача и именно в той дозировке, которую прописал доктор, напомнила Маршинцева. При этом уменьшать дозировку самостоятельно тоже не нужно — в этом случае эффекта от приёма лекарства не будет.
Приём антикоагулянтов без назначения врача также может привести к появлению на теле "беспричинных" синяков. Отчего ещё могут появляться такие гематомы, рассказала ранее терапевт Романенко.
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