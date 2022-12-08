"Я бутылку выпила целую": Директор "Светофора" в Москве не верит в риск отравления поддельной Coca-Cola

Столичный магазин "Светофор", где выставили контрафактную Coca-Cola, так и не изъял подделку из продажи, несмотря на обращение в Роспотребнадзор. Ведомство занялось проверкой после публикации Mash.

Директор супермаркета "Светофор" в Москве отказалась убирать из продажи контрафактную Coca-Cola. Видео © Mash

Журналисты решили нанести повторный визит в коварный супермаркет и убедились, что фейковая кола по-прежнему представлена в "Светофоре". Правда, находится она теперь уже не в центре зала, а прямо у кассы. Стоимость газировки также не изменилась: 101,92 рубля. Выяснить, в чём дело, удалось у директора магазина. Она заявила, что якобы "ничего не знает и продаёт то, что доставляют в магазин", а за всеми ответами посоветовала обращаться к поставщикам.

В риск отравиться непонятной газировкой директор верить отказывается, аргументируя это тем, что "сама выпила двухлитровую бутылку и вполне жива". На видео директриса утверждает, что "получила товар, подписала накладную, всё".