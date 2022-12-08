"Я бутылку выпила целую": Директор "Светофора" в Москве не верит в риск отравления поддельной Coca-Cola
Директор "Светофора" в Москве отказалась убирать из продажи контрафактную Coca-Cola
Столичный магазин "Светофор", где выставили контрафактную Coca-Cola, так и не изъял подделку из продажи, несмотря на обращение в Роспотребнадзор. Ведомство занялось проверкой после публикации Mash.
Директор супермаркета "Светофор" в Москве отказалась убирать из продажи контрафактную Coca-Cola. Видео © Mash
Журналисты решили нанести повторный визит в коварный супермаркет и убедились, что фейковая кола по-прежнему представлена в "Светофоре". Правда, находится она теперь уже не в центре зала, а прямо у кассы. Стоимость газировки также не изменилась: 101,92 рубля. Выяснить, в чём дело, удалось у директора магазина. Она заявила, что якобы "ничего не знает и продаёт то, что доставляют в магазин", а за всеми ответами посоветовала обращаться к поставщикам.
В риск отравиться непонятной газировкой директор верить отказывается, аргументируя это тем, что "сама выпила двухлитровую бутылку и вполне жива". На видео директриса утверждает, что "получила товар, подписала накладную, всё".
"Я чё щас должна сделать — по экспертизам носиться? Это вопрос не ко мне. <...> Я бутылку выпила целую, одна. Так она нам ещё придёт, мало того", — сказала директор магазина.
Напомним, на днях журналисты обнаружили в столичном супермаркете контрафактную Coca-Cola, которую продавцы выставили на прилавки вместо газировок под торговой маркой "Добрый". Роспотребнадзор решил проверить прилавки магазинов в Москве и Подмосковье, в которых обнаружили подделку.
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