"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 декабря, 12:10

"Я бутылку выпила целую": Директор "Светофора" в Москве не верит в риск отравления поддельной Coca-Cola

Директор "Светофора" в Москве отказалась убирать из продажи контрафактную Coca-Cola

Столичный магазин "Светофор", где выставили контрафактную Coca-Cola, так и не изъял подделку из продажи, несмотря на обращение в Роспотребнадзор. Ведомство занялось проверкой после публикации Mash.

Директор супермаркета "Светофор" в Москве отказалась убирать из продажи контрафактную Coca-Cola. Видео © Mash

Журналисты решили нанести повторный визит в коварный супермаркет и убедились, что фейковая кола по-прежнему представлена в "Светофоре". Правда, находится она теперь уже не в центре зала, а прямо у кассы. Стоимость газировки также не изменилась: 101,92 рубля. Выяснить, в чём дело, удалось у директора магазина. Она заявила, что якобы "ничего не знает и продаёт то, что доставляют в магазин", а за всеми ответами посоветовала обращаться к поставщикам.

В риск отравиться непонятной газировкой директор верить отказывается, аргументируя это тем, что "сама выпила двухлитровую бутылку и вполне жива". На видео директриса утверждает, что "получила товар, подписала накладную, всё".

"Я чё щас должна сделать — по экспертизам носиться? Это вопрос не ко мне. <...> Я бутылку выпила целую, одна. Так она нам ещё придёт, мало того", — сказала директор магазина.

Юрист указала на лазейку, которая спасает Wildberries от наказания за продажу контрафакта

Юрист указала на лазейку, которая спасает Wildberries от наказания за продажу контрафакта

Напомним, на днях журналисты обнаружили в столичном супермаркете контрафактную Coca-Cola, которую продавцы выставили на прилавки вместо газировок под торговой маркой "Добрый". Роспотребнадзор решил проверить прилавки магазинов в Москве и Подмосковье, в которых обнаружили подделку.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров