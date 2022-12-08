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Опубликовано 8 декабря 2022, 12:03

Слова Зеленского о сроке окончания конфликта на Украине сочли лишь красивой цитатой

Политолог Марков: Прогноз Зеленского об окончании конфликта на Украине не имеет оснований

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о предполагаемых сроках окончания конфликта — не что иное, как просто цитата. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог Сергей Марков.

Накануне в одном из видеообращений Зеленский сообщил, что конфликт может завершиться в 2023 году. Он сказал, что "украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время". По мнению политолога, президент Незалежной не принимает участия в принятии таких решений.

"Зеленский, конечно, человек очень информированный, но он не принимает участия в принятии решений. Он является типичной марионеткой, которая только выполняет приказы, условно говоря, объединённого штаба "Вашингтон – Лондон – Варшава". Прогнозы Зеленского ни на чём не основаны. Он просто хотел сказать что-то цитируемое", — сказал Марков.

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Ранее депутат Морозов назвал политическим фарсом признание Time Зеленского человеком года. Он отметил, что объективная оценка деятельности украинского президента ещё впереди, и "там ему светит не год, а гораздо больше".

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Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Оксана Попова
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