Слова Зеленского о сроке окончания конфликта на Украине сочли лишь красивой цитатой

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о предполагаемых сроках окончания конфликта — не что иное, как просто цитата. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог Сергей Марков.

Накануне в одном из видеообращений Зеленский сообщил, что конфликт может завершиться в 2023 году. Он сказал, что "украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время". По мнению политолога, президент Незалежной не принимает участия в принятии таких решений.

"Зеленский, конечно, человек очень информированный, но он не принимает участия в принятии решений. Он является типичной марионеткой, которая только выполняет приказы, условно говоря, объединённого штаба "Вашингтон – Лондон – Варшава". Прогнозы Зеленского ни на чём не основаны. Он просто хотел сказать что-то цитируемое", — сказал Марков.