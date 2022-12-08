Британцы присвоили Зеленскому звание "разжигателя войны" года
Читателей Daily Mail разозлила награда Зеленскому "Человек года" от журнала Time
Читатели британского издания Daily Mail жёстко раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Своё возмущение британцы выразили в комментариях под соответствующей новостью.
Подписчики утверждают, что Зеленский не заслужил такого статуса, и наиболее подходящее звание для президента Украины — "разжигатель войны", а не "человек года". Они также предложили свои варианты наград для главы украинского правительства и назвали настоящих "людей года".
"Я тоже была бы "человеком года", если бы также бесплатно получала миллиарды долларов в качестве помощи", — пишет одна из читательниц.
"Какого чёрта? Всё, что он делал, — просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зелёную одежду!" — заявил другой комментатор.
"Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придётся терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест и еды, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский в течение семи лет делал всё возможное, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт с Россией", — добавил TheGreatUnknown.
Ранее депутат Морозов назвал политическим фарсом признание Time Зеленского человеком года. Он отметил, что объективная оценка деятельности украинского президента ещё впереди, и "там ему светит не год, а гораздо больше".
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