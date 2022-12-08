Британцы присвоили Зеленскому звание "разжигателя войны" года

Читатели британского издания Daily Mail жёстко раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Своё возмущение британцы выразили в комментариях под соответствующей новостью.

Подписчики утверждают, что Зеленский не заслужил такого статуса, и наиболее подходящее звание для президента Украины — "разжигатель войны", а не "человек года". Они также предложили свои варианты наград для главы украинского правительства и назвали настоящих "людей года".

"Я тоже была бы "человеком года", если бы также бесплатно получала миллиарды долларов в качестве помощи", — пишет одна из читательниц.

"Какого чёрта? Всё, что он делал, — просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зелёную одежду!" — заявил другой комментатор.

"Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придётся терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест и еды, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский в течение семи лет делал всё возможное, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт с Россией", — добавил TheGreatUnknown.