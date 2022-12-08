Президент РФ Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Путин подбодрил военного во время его выступления на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Видео © LIFE

В момент выступления военнослужащего возникла небольшая пауза, но глава государства быстро разрядил обстановку. Он подошёл к Малыйкину, похлопал его по спине и сказал слова поддержки. В этот момент гости церемонии взорвались аплодисментами.

"Не спеши, спокойно, здесь все свои", — сказал он военнослужащему, после чего тот продолжил речь.