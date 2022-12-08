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Опубликовано 8 декабря 2022, 11:14
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Путин подбодрил военного на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда"

Путин поддержал разволновавшегося бойца на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда"

Президент РФ Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Путин подбодрил военного во время его выступления на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Видео © LIFE

В момент выступления военнослужащего возникла небольшая пауза, но глава государства быстро разрядил обстановку. Он подошёл к Малыйкину, похлопал его по спине и сказал слова поддержки. В этот момент гости церемонии взорвались аплодисментами.

"Не спеши, спокойно, здесь все свои", — сказал он военнослужащему, после чего тот продолжил речь.

Также в ходе мероприятия президент Владимир Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой. Кроме того, он поблагодарил солдат "за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию".

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LIFE

Оксана Попова
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