Штурмовая авиация ударила по местам дислокации ВСУ и ликвидировала более 70 бойцов
МО РФ: На Купянском направлении ударами авиации уничтожено более 70 украинских военных
Российская авиация ударила по местам дислокации украинских военных на Купянском направлении и уничтожила более 70 бойцов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — уточнил офицер.
Также за минувшие сутки Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ