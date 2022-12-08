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8 декабря, 11:12

Штурмовая авиация ударила по местам дислокации ВСУ и ликвидировала более 70 бойцов

МО РФ: На Купянском направлении ударами авиации уничтожено более 70 украинских военных

Российская авиация ударила по местам дислокации украинских военных на Купянском направлении и уничтожила более 70 бойцов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", уточнил офицер.

Более 30 украинских бойцов уничтожено при неудачной попытке атаки в ДНР

Более 30 украинских бойцов уничтожено при неудачной попытке атаки в ДНР

Также за минувшие сутки Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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