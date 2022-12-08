Штурмовая авиация ударила по местам дислокации ВСУ и ликвидировала более 70 бойцов

Российская авиация ударила по местам дислокации украинских военных на Купянском направлении и уничтожила более 70 бойцов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — уточнил офицер.