ВСУ потеряли более 50 военных в результате неудачных попыток атак на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики", — отметил он.
По данным МО РФ, в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.
А ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency