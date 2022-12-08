ВСУ потеряли более 50 военных в результате неудачных попыток атак на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики", — отметил он.