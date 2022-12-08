ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 11:08

ВСУ потеряли более 50 военных в результате неудачных попыток атак на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики", — отметил он.

По данным МО РФ, в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса
Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса

А ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

BannerImage

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar