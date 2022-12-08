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8 декабря, 11:08

ВСУ потеряли более 50 военных в результате неудачных попыток атак на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих в результате неудачных попыток ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики", — отметил он.

По данным МО РФ, в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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А ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Александра Вишнякова

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