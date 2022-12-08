Лиза Арзамасова приоткрыла тайну продолжения сериала "Папины дочки"
"Папины дочки" вернутся на СТС спустя десять лет, но актёрский состав не разглашается
Создатели сериала "Папины дочки" намерены снять его продолжение спустя десять лет, режиссёром вновь станет Александр Жигалкин. Об этом сообщили "Газете.ru" представители телеканала СТС, оставив в тайне список актёрского состава.
Однако актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая в ситкоме школьницу-вундеркинда Галину Сергеевну, намекнула в соцсетях, что будет участвовать в съёмках. Она опубликовала фото первых листов сценария ленты, подписав его: "Кажется, что-то намечается…"
Сценарий "Папины дочки". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova
Судя по снимку, персонаж Вениамина Васильева, носящий прозвище Веник, появится и в новых сериях. Молодой человек в прошлых сезонах ситкома стал студентом МГУ и часто бывал в гостях у семьи Васнецовых. Зрителям герой запомнился благодаря блестящей игре актёра Филиппа Бледного.
Ранее телеканал "Рен-ТВ" завершил съёмки продолжения сериала "Сержант", премьера которого с успехом прошла на канале в мае 2021 года. Он стал первой достоверной лентой о жизни обладателя крапового берета — высшего знака отличия военнослужащих подразделений специального назначения.
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