Лиза Арзамасова приоткрыла тайну продолжения сериала "Папины дочки"

Создатели сериала "Папины дочки" намерены снять его продолжение спустя десять лет, режиссёром вновь станет Александр Жигалкин. Об этом сообщили "Газете.ru" представители телеканала СТС, оставив в тайне список актёрского состава.

Однако актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая в ситкоме школьницу-вундеркинда Галину Сергеевну, намекнула в соцсетях, что будет участвовать в съёмках. Она опубликовала фото первых листов сценария ленты, подписав его: "Кажется, что-то намечается…"

Сценарий "Папины дочки". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Судя по снимку, персонаж Вениамина Васильева, носящий прозвище Веник, появится и в новых сериях. Молодой человек в прошлых сезонах ситкома стал студентом МГУ и часто бывал в гостях у семьи Васнецовых. Зрителям герой запомнился благодаря блестящей игре актёра Филиппа Бледного.