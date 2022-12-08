Дизайнеры рассказали, как одеваться стильно и комфортно

Жителям Северной столицы не составит труда собрать стильный образ в условиях переменчивой питерской погоды, уверены модельеры. В беседе с газетой "Петербургский дневник" куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев заявил, что петербуржцы обладают удивительной способностью выбирать одежду по случаю.

По мнению дизайнера, сейчас актуальность получил британский стиль: костюм в клетку в стиле принца Уэльского или принцессы Дианы добавит аристократичности и рождественской яркости на деловой встрече. А в вечерних нарядах петербуржцы могут сочетать любимый коричневый, синий и фиолетовый и добавлять в качестве яркого акцента аксессуар оранжевого цвета.

А вот верхняя одежда должна быть в первую очередь функциональной. В последнее время, заметил Алексеев, жители Питера переходят на светлые оттенки. Мужчин эксперт призывает "не превращаться в молодых старичков" и отдавать предпочтение активному отдыху, добавляя в гардероб новые краски.

Оживить любой образ может правильная сумка, и самый модный вариант на сегодняшний день — тоут, тканевая сумка или даже меховая. Главным цветом 2023 года институт Pantone выбрал малиново-красный оттенок Viva Magenta, и, по мнению дизайнера Стаса Лопаткина, Петербургу его явно не хватает.